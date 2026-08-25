Стоян Колев се появи на видео след бягството, гривната му била без проследяващо устройство

Часове след като избяга от жилището си в бургаския квартал "Славейков", където беше поставен под домашен арест, инфлуенсърът и тиктокър Стоян Колев се появи на живо в TikTok. Във видеото той твърди, че се намира извън България.

"Аз съм извън държавата, яжте ми *** и прокурорите, и съдията, и полицаите, и докторите", заявява Колев, като за кратко показва и малка брадвичка.

От видеото обаче не може да се установи къде точно е заснето. Няма и независимо потвърждение, че Колев действително е напуснал страната. Още: Стоян Колев скочи от прозорец и избяга от домашния арест

МВР продължава издирването

Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев заяви в Бургас, че Областната дирекция на МВР продължава активно да издирва Колев.

Министърът постави въпрос и за електронната гривна, с която инфлуенсърът е бил поставен под наблюдение.

"Много интересно за мен е защо в гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване. Но ще изясним и този въпрос. Както и ще го установим него, нямам никакво съмнение", каза Демерджиев. Още: Съдът пусна под домашен арест тиктокъра Стоян Колев

Колев е избягал вчера около 15:20 часа. Преди това гривната му е подала сигнал за нарушение на определения обсег, след което към адреса му са изпратени полицейски екипи.

Докато униформените пристигали, Колев вече напускал апартамента. По данни на полицията той е слязъл по стълбите, стигнал е до прозорец на междуетажното пространство, скочил е от него по шорти и е побягнал към спирка на бул. "Стефан Стамболов", намираща се в близост до Второ районно управление.

За какво е подсъдим Колев

39-годишният инфлуенсър беше предаден на съд на 12 август за няколко деяния. Още: Стоян Колев с две обвинения, арестът му е удължен

Според обвинението на 16 юни той е шофирал агресивно и с висока скорост по автомагистрала "Тракия" в районите на София и Пазарджик. При движението си е приближавал опасно други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка.

Колев е подсъдим и заради поведението си на 19 юни в Съдебната палата в Пазарджик. След като му е била определена мярка "задържане под стража", той според обвинението е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Срещу него има обвинение и за управление на автомобил след употреба на кокаин, установено с химикотоксикологично изследване.

Издирването на Колев продължава.