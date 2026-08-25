Мерц: Ще накараме извършителите на хибридни атаки да си платят

Германия ще накара извършителите на хибридни атаки да си платят, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц. Той направи изявлението си, след като в медийното пространство се появи информация, че при предполагаемия опит за атентат на летището на Лайпциг в началото на този месец са били използвани няколко дрона.

Междувременно разследващите заявиха, че в третия дрон, открит там, не е имало взривни вещества, но наблизо са открити приблизително 50 грама хексоген, нарязан на няколко парчета. Според разследващите, останалите взривни вещества може да са били предназначени за първия дрон, открит на 4 август с 600 грама взривно вещество. Предполага се, че е бил предназначен за атака срещу украински военнотранспортен самолет, но устройството не е детонирало.

Същата нощ вторият дрон очевидно се е сблъскал с товарен самолет Boeing 757 на DHL, кацащ в Лайпциг. Третият дрон бе намерен десет дни по-късно на поле близо до летището. Според BILD той е бил неизправен.

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Разследващите смятат, че операцията е била прекратена, след като вторият дрон се е сблъскал със самолета на DHL, което е могло да доведе до загуба на комуникация с останалите дронове.

Дрон с експлозиви приближи украински самолет на летището в Лайпциг. Временно спряха полетите (ВИДЕО)