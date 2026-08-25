И Кит Харингтън ще участва в сериала за Хари Потър

Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в ролята на преподавателя Гилдрой Локхарт в предстоящия втори сезон на сериала на HBO "Хари Потър", съобщи "Би Би Си".

Холт, известен с ролите си във филмите "Екс-Мен", "Супермен" и "Лудия Макс: Пътят на яростта", беше избран за ролята по-рано този месец, но напусна продукцията заради промени в графика на снимките, които са влезли в конфликт с други негови ангажименти.

Харингтън е най-известен с ролята си на Джон Сноу в осемте сезона на хитовия сериал "Игра на тронове". Актьорът вече има връзка с персонажа на Локхарт – миналата година той озвучи героя в аудиоверсията на "Хари Потър", припомня "Би Би Си".

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"Аз съм огромен фен на "Хари Потър". Трябва да призная, че той е един от любимите ми герои", каза Харингтън пред сайтът Collider. "Да ми предложат да го изиграя е истинска мечта."

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Вторият сезон на сериала ще е адаптация на "Хари Потър и стаята на тайните" - втората книга от поредицата на Дж. К. Роулинг, която проследява втората година на Хари в училището за магии и вълшебства "Хогуортс".

Първият сезон на сериала, който ще адаптира "Хари Потър и философският камък", се очаква да започне по HBO Max по Коледа тази година.

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Гилдрой Локхарт е един от основните персонажи в „"Хари Потър и стаята на тайните". Самовлюбеният магьосник, автор на книги за предполагаемите си подвизи срещу тъмни същества, е новият преподавател по защита срещу черните изкуства в "Хогуортс" и се опитва да се представи като наставник на Хари. Във филмовата поредица от 2002 г. ролята беше изпълнена от Кенет Брана.

Сериалът на HBO се очаква да се снима в продължение на около 10 години, като планът е отделните сезони да адаптират седемте книги на Роулинг. Те станаха основа на осемте игрални филма от филмовата поредица.

Източник: БТА