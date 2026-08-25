Войната в Украйна:

Соченият за лидер на "Кръв и чест" остава в ареста, двама са с парични гаранции

25 август 2026, 13:05 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Соченият за лидер на "Кръв и чест" остава в ареста, двама са с парични гаранции

Обявеният за лидер на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест" - Ивайло Колев остава в ареста, реши Окръжният съд, като така потвърди решението на Районния съд. Бащата и синът - Ивелин и Теодор Велеви, са освободени под парична гаранция съответно от 1000 и 800 евро. Колев обжалва решението на Районния съд да го остави в ареста.

Прокуратурата също протестира определението в частта, с която бяха освободени бащата и синът - Ивелин и Теодор Велеви. Държавното обвинение настоя те да бъдат задържани под стража. 

ОЩЕ: Стана ясно кои стоят зад „Окупирай педофилията“ и „Кръв и чест“ в Пловдив

Прокурор Галина Андреева-Минчева каза пред съда, че членовете на клуба са около 40-50 души. Според данни на държавното обвинение групата осъществявала масова агитация на младото поколение, като Теодор Велев е водил избрани от него младежи. По думите на Андреева клубът е създаден от Колев открито да бъде насаждана вражда, да бъдат привличани хора и да се отправят призиви за насилие, предимно срещу чужденци и хора от различни малцинства. Тя припомни нападението над непалски граждани, в което участва 18-годишния Велев.

В залата прокурорът коментира, че заради близостта на клуба до Младежкия хълм, където след побой от непълнолетни почина 37-годишният Георги Кузев, групата се е притеснявала от проверки на полицията. В тази връзка била организирана среща с адвокат, който да разясни правата им.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В акция на 15 август общо 18 души, принадлежащи към международната неонацистка организация "Кръв и чест", бяха арестувани в частен клуб в Пловдив. Обвинения бяха повдигнати само на тримата, чиито мерки за неотклонение гледа днес съда.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пловдив насилие Кръв и чест убийство Младежки хълм Георги Кузев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес