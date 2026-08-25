ЕС сформира автомобилен съюз, за ​​да противодейства на експанзията на Китай

Европейската комисия иска да създаде икономически съюз с Обединеното кралство, Япония и Южна Корея, за да ограничи растежа на китайската автомобилна индустрия в Европа. Партньорите планират да запазят пазарите си отворени един за друг и да работят заедно за доставка на критични суровини, съобщава вестник Handelsblatt, позовавайки се на източници в Европейската комисия.

Според вестника, автомобилите от Обединеното кралство, Япония и Южна Корея биха могли да получат същите предимства в ЕС като европейските автомобили. Това включва субсидии за закупуване на електрически превозни средства и данъчни облекчения за служебни автомобили. В същото време Брюксел обмисля възможността за защитни тарифи в случай на рязко увеличение на вноса.

Причината за мярката е бързата експанзия на китайските производители в Европа. Според Handelsblatt, Китай е представлявал 60% от целия внос на хибриди в ЕС през първото тримесечие на 2026 г., а от май насам китайските марки за първи път са продали повече автомобили в Европа, отколкото големите японски производители на автомобили взети заедно. Това е особено болезнено за германската автомобилна индустрия: през последната година индустрията е загубила над 42 000 работни места.

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