Легенда разсипа Ливърпул: Най-лошият трансферен прозорец в историята на Висшата лига

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър изрази много остро мнение относно трансферната политика на клуба през миналото лято. Тогава „червените“, които току-що бяха станали шампион на Англия, изхарчиха повече от 500 милиона евро за нови футболисти.

Сред тях бяха Александър Исак от Нюкасъл (145 милиона), Флориан Вирц от Байер Леверкузен (125 милиона), Юго Екитике от Айнтрахт Франкфурт (95 милиона), Милош Керкез от Борнемут (47 милиона), Джереми Фримпонг от Байер Леверкузен (40 милиона), Георги Мамардашвили от Валенсия (30 милиона) и Джовани Леони от Парма (29 милиона).

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„Това, което ме притеснява, гледайки Ливърпул, а това беше едва първият мач, е, че това, което стана преди 12 месеца може да забави отбора с година или дори две в развитието му. Не забравяйте, че преди година не ставаше въпрос за играчи. Всичко бе свързано със стила на игра при Арне Слот. Той не е като Юрген Клоп, а по-скоро спъва играчите си. При Ираола е изигран само един мач, но става въпрос за близо 12 месеца разочароващо представяне от всички нови играчи, с изключение на Екитике. Това няма да се промени в следващите два или три месеца, въпреки подобрението при Ираола“.

„Мисля, че можем да кажем без съмнение, че това бе най-лошият трансферен прозорец в историята на Висшата лига, като се имат предвид парите, платени за тези футболисти, и това, което бе очаквано от тях. Целта бе не само да се привлекат добри футболисти, но и да се създаде династия. От тях се очакваше да направят това, което стори Манчестър Сити преди това - да спечелят две или три титли за пет години“, каза бившият централен защитник, който в момента е работи за Sky Sports.

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