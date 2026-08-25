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Велосипедисти излизат на протест в София

25 август 2026, 13:31 часа 547 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Велосипедисти излизат на протест в София

Велосипедисти ще се съберат в центъра на София на 28 август, за да настояват за по-сигурна, свързана и добре поддържана инфраструктура за придвижване с велосипед. Протестното шествие е под надслов "Искам да карам велосипед в София!" и ще започне в 19:00 часа при Пилоните на НДК, а участниците ще потеглят половин час по-късно към сградата на Столичната община на ул. "Московска" 33. Зад инициативата застават представители на няколко организации и общности, свързани с велосипедното придвижване в столицата. 

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Повод за шествието са проверките и отправените предупреждения за санкции срещу велосипедисти в столичните паркове. Според организаторите ограниченията създават проблем, когато не са съпроводени от достатъчно безопасни алтернативни маршрути за хората, които използват велосипед за придвижване.

Велосипедната общност поставя пред Столичната община и въпроси за цялостното състояние на веломрежата. Сред посочените проблеми са липсата на достатъчна свързаност между отделните участъци и необходимостта от по-добра поддръжка. 

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Организаторите обръщат внимание и на премахнатите защитни ограничители по някои велоалеи, като посочват конкретно участъци по бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Г. С. Раковски". 

Те настояват общината да поеме конкретни ангажименти за развитието на велосипедната инфраструктура, като към тях бъдат поставени и ясни срокове за изпълнение.

 

 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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