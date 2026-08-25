Въпреки ултиматума: Манчестър Сити ще изпрати оферта за звезда на Челси

Манчестър Сити загуби доста основни футболисти през това лято, като сякаш най-важните напускащи бяха от полузащитната линия. Родри и Бернардо Силва ще оставят голяма празнина в средата на терена за "гражданите" и те ще искат да я запълнят възможно най-плътно. Те вече привлякоха Елиът Андерсън, а Аюб Буади вече премина медицинските си прегледи и всики документи за трансфера му от Лил са подписани. Въпреки това Ман Сити ще пробва да привлече и Енцо Фернандес от Челси.

Манчестър Сити ще се пробва за Енцо Фернандес

За интерес от страна на Манчестър Сити към Енцо Фернандес се говори от много време. "Сините" от Лондон дори бяха поставили срок до 14 август, в който да приемат оферти за аржентинеца. Те искаха поне 120 милиона евро за правата му, но така и не получиха оферта до датата. Според италианския журналист Фабрицио Романо, Манчестър Сити иска да се пробва отново за трансфера на Фернандес. Той е най-големият приоритет на новия мениджър Енцо Мареска и "гражданите" ще изпратят оферта за него.

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Челси има две условия, за да продаде Фернандес

Челси има две условия, за да пуне халфа - да получи достатъчно пари за него и да може да му намери заместник до края на трансферния прозорец. "Сините" вече изиграха първия си официален мач под ръководството на Шаби Алонсо, а Енцо Фернандес влезе като резерва при победата с 3:2 над Фулъм. Ето какво каза испанския специалист за бъдещето на Аржентинеца: "Във футбола не бих бил изненадан от нищо. Ще видим тази седмица. Желанието ми е да знаем какво ще се случи занапред, но ще видим тази седмица".

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