Войната в Иран::

Ботев Пловдив се запъна: Промяна на деня на мача с Левски не стои на дневен ред!

25 август 2026, 12:50 часа 687 прочитания 0 коментара

Ръководството на Ботев Пловдив не е съгласно с идеята на Левски дербито между двата тима от седмия кръг на Първа лига да бъде преместено. Както е известно, „сините“ са поискали от БФС визитата им на „Колежа“ да бъде изместена от събота за неделя, тъй като утре столичани гостуват на АЕК Атина в реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига.

От Ботев коментираха пред колегите от „Тема спорт“ искането на Левски. „Канарчетата“ са категорични, че промяна на деня на мача между двата тима не стои на дневен ред. От „жълто-черния“ лагер също така допълниха, че вече са продали над 1500 билета за дербито.

„Желанието на Ботев е програмата да бъде спазвана“

„Желанието на Ботев Пловдив е ясно – програмата е обявена от БФС, съгласувана е с БПФЛ и Нова Броудкастинг Груп и следва да бъде спазвана. След нейното публикуване в клуба започна незабавна организация по провеждането на мача, който е сред най-значимите сблъсъци в българския футбол“.

Ботев Пловдив Левски

„Поздравяваме БФС за решението дербито между Ботев и Левски да бъде единственият мач в програмата за съботния ден. Това ясно показва значението на сблъсъка и огромния зрителски интерес, който той традиционно предизвиква“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Пожелаваме успех на Левски и ЦСКА в решителните им мачове за влизане в груповата фаза, но това няма отношение към двубоите от вътрешния шампионат. До момента феновете на Ботев Пловдив са закупили над 1500 билета за мача и промяна в деня на сблъсъка е недопустима за нашия клуб“.

„Ботев Пловдив е сред трите клуба с най-голяма фенска маса в България, а защитаването на интересите на нашите привърженици е сред основните приоритети на клуба. Именно поради тази причина промяна на деня на мача за нас не стои на дневен ред“, съобщиха от Ботев Пловдив.

ОЩЕ: Левски моли БФС за промяна заради участието си в Шампионска лига

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Левски БФС Ботев Пловдив АЕК Атина Първа лига
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес