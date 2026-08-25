Тръмп поздрави Украйна. Зеленски: Звукът от ракетите „Пейтриът“ ще повдигне духа ни истински

Украинският президент Володимир Зеленски сподели в социалната си мрежа Х текста на поздравлението за 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна, което е получил от президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски определи поздравлението като "топло и окуражаващо".

В него Тръмп говори "трайното приятелство" и връзките между Съединените щати и Украйна, които са се засилили след обявяването на независимостта на Украйна.

"Благодарение на смели, храбри и талантливи хора вие изградихте велика страна. В този важен ден знайте следното: Съединените щати се възхищават на вашата устойчивост, почитат вашите жертви и остават уверени във вашето бъдеще като суверенна, просперираща нация", пише Тръмп.

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"Нека се възползваме от този момент, за да сложим край на конфликта и да изградим траен и устойчив мир, който да разкрие огромния потенциал на Украйна за бъдещите поколения", пише още Тръмп.

Зеленски на свой ред не пропуска да отбележи нуждата на Украйна от ракети-прехващачи "Пейтриът" със следните редове:

"Тези думи, подобно на звука от изстрелване на ракета "Пейтриът" PAC-3, повдигат духа ни и ни дават надежда, че животите могат да бъдат защитени от жестоките атаки на Русия и че може да се постигне достоен мир. Благодаря Ви, президент Тръмп и на всички американци, за подкрепата и поздравленията!"

I received warm and heartening congratulations from President Trump @POTUS on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine’s Independence:



“Dear Mr. President:



On behalf of the American people, I congratulate you and the citizens of Ukraine on your Independence Day.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026