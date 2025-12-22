Свидетелките срещу Коцев: Пламенка Димитрова е поискала и получила охрана, Биляна Якова - иска, но няма

Една от основните свидетелки срещу кмета на Варна Благомир Коцев - Пламенка Димитрова ползва цивилна охрана, осигурена от Областната дирекция на полицията във Варна. Това показва съдържанието на заявление, подписано от Димитрова на 11 декември т.г., пише "Дневник". С документа тя е поискала от съдия - докладчика по делото срещу Коцев охраната й да бъде снета за периода от 12 ч. на 18 декември т.г. до 9 ч. на 5 януари 2026 г. (вероятно във връзка с пътуване за Коледните и Новогодишни празници). Именно в това заявление Пламенка Димитрова е посочила, че във връзка с делото срещу Коцев и е осигурена "защита за живота и здравето чрез лична физическа охрана от органите на МВР".

Според изданието охраната на Димитрова е била назначена още в първите дни след задържането на Благомир Коцев на 8 юли тази година. Охранителите са имали за задача, както да опазват имуществото на свидетелката, така и да я придружават навсякъде постоянно.

Припомняме, че името на Димитрова стана публично известно след задържането на кметът на града и общинските съветници Йордан Кетелиев и Николай Стефанов. Веднага след ареста на Коцев тя разказа пред bTV, че Коцев и хора от близкото му обкръжение са поискали от нея 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка. В замяна на това трябвало да повлияят върху служебно лице при вземането на решение за определяне на печелившата оферта.

Кога държавата отказва охрана?

Оказва се, че веднага след интервюто на Благомир Коцев на 7 декември пред NOVA молба за осигуряване на защита е подала и друга свидетелка по делото срещу него - бившата служителка на Община Варна, която бе уволнена от градоначалника - Биляна Якова. Нейната молба обаче е била отхвърлена.

За нея в интервюто кметът на Варна каза, че я е виждал само веднъж докато е била служител в администрацията му. Срещата била поискана от Якова по повод на проекта "Интегриран градски транспорт на Варна", чийто първи етап на стойност 115 млн. лв. след 2013 г. ръководеше именно тя.

"Дойде, обясни, изслушах я, нямахме допирни точки", каза Коцев. "След няколко месеца тя беше освободена по друга причина - разписвала е протоколи в полза на фирма, които са извън стойността на договора, който вече е бил изтекъл. Подадох сигнал в прокуратурата за това", обясни още Благомир Коцев.

Според регламента за назначаване на физическа охрана на свидетел по съдебно дело причина за отказ най-често е преценката, че заплахата не е реална или е преувеличена. Например, ако свидетелят се чувства застрашен заради лични конфликти, които нямат нищо общо с наказателното дело, държавата няма основание да назначи охрана по този ред.

Кой може да ползва охрана?

Според сегадействащото законодателство процесуалната защита на обикновен свидетел е различна от охраната на защитените свидетели, уредена със Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗ). Цивилна охрана извън регламента на този закон се осигурява на лице, което на е професионален информатор, а просто е станал очевидец на престъпление и трябва да разкаже за него в съдебната зала.

Българското законодателство предвижда, че държавата е длъжна да се намеси, когато свидетелстването носи реален риск. Достатъчно е да съществува обосновано предположение, че заради показанията на свидетеля е възникнала реална опасност за живота, здравето или имуществото му. Важна подробност е, че в подобни случаи обект на охраната е не само самият свидетел, но и неговите близки - деца, родители, съпрузи и дори лица, с които той е в други близки отношения.

Във всички случаи служителите действат в цивилно облекло и с цивилни автомобили, за да не компрометират сигурността на свидетеля и да не привличат излишно внимание към неговия адрес или месторабота.

За разлика от сложните процедури по ЗЗЛЗ, в случаи като този с Пламенка Димитрова механизмът е по-директен и бърз. Процедурата започва с писмена молба от самия свидетел или по преценка на прокурора или съда. Когато делото е в досъдебна фаза, решението се взема от наблюдаващия прокурор. Ако процесът вече е в съда - от самия съд. За да бъде одобрена молбата, тя трябва да съдържа конкретни данни като кога, къде и по какъв начин са получени заплахите - телефонни обаждания, съобщения, физическо следене или натиск от трети лица.

Молбата за осигуряване на физическа охрана трябва да съдържа обяснение защо заплахите са пряк резултат от показанията, които лицето е дало или предстои да даде. Ако рискът обхваща и семейството на свидетеля, данните съобщени от тях също се описват в молбата. След като молбата бъде одобрена, охраната се поема от специализирани структури на МВР или от Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието. Това е т.нар. "цивилна охрана", при която служителите придружават лицето по начин, който да гарантира сигурността му, без да привлича внимание.

Регламентите за осигуряване на цивилна или т.нар. "гражданска охрана" на съдебен свидетел предвиждат ако тя е разпоредена от прокурор по време на досъдебното производство, както при Пламенка Димитрова гардовете да бъдат осигурени от МВР - жандармерия или съответната Областна дирекция на министерството.

В този случай значение има и фактът, че мъжът, с когото Пламенка Димитрова живее на семейни начала е Никола Панчев - бивш директор на Областната дирекция на МВР в Добрич, а преди това и началник на "Охранителна полиция" във Варна.

