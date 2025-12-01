Варна скандира "Свобода" в присъствието на Благомир Коцев (ВИДЕО)

Хиляди хора се събраха пред Областната управа във Варна на протест срещу бюджет 2026 г., но фокусът на варненци беше пускането на техния кмет Благомир Коцев, който беше месеци наред в ареста. Те скандираха от площада "Свобода" и "Благо" и вееха български знамена и размахваха задраскана буква "Д". Чуваха се и неприлични викове срещу ДПС. Кулминацията на протеста беше речта на кмета Благомир Коцев, който коментира престоя си в ареста, като каза по този повод: "Смисълът е, че ние се събудихме".

"Можем да бъдем свободни и можем сами да отвоюваме тази свобода", каза още варненският кмет.

Той заяви, че дължи свободата си на на варненци и че ако не са били те месеци наред да протестират и да отстояват позициите си, най-вероятно нямаше да е на свобода днес. "Така че съм ви признателен и ви благодаря за това", заяви още Коцев пред събралото се множество във Варна.

Защо фокусът е Коцев във Варна?

Припомняме, че варненският кмет Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. и стоя в ареста цели 146 дни преди да бъде пуснат в петък. Причината беше сигнал на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. Дългият му престой в ареста обаче предизвика протести във Варна, но и в столицата, които прераснаха срещу цялата правосъдна система. ОЩЕ: Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода (ВИДЕО)