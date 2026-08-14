Верижна катастрофа с пострадали затвори пътя Пазарджик – Пловдив

Двама души са пострадали при верижна катастрофа между три автомобила в района на село Говедаре, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Пострадалите са откарани в болница в Пазарджик, но все още няма информация за състоянието им. Има екипи на полицията на мястото на инцидента, информира БТА.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че временно е ограничено движението по път І-8 Пазарджик – Пловдив, в района на село Говедаре, поради катастрофа. Обходните маршрути са по път ІІІ-8004 от с. Мало Конаре – с.Огняново – гр. Пазарджик или по път ІІІ-8003 от с. Мало Конаре – с. Пищигово – с. Добровница – гр. Пазарджик. Движението се регулира от пътна полиция.