Само за вчера: Три ситуации с дрон на Българското Черноморие (СНИМКИ)

На три сигнала за потенциално опасни обекти по българското крайбрежие на Черно море реагираха военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) на 13 август 2026 г. Ситуациите се разиграват на различни места по Българското Черноморие: Тюленово, област Добрич, Приморско и село Лозенец - в област Бургас, става ясно от съобщение на сайта на Министерство на отбраната на България. Военнослужещите действаха и на трите места по разпореждания на началника на отбраната и след заповеди на заместник-командира ВМС.

Ето находките

На 50 метра от брега до село Тюленово е открит дрейфащ стартови двигател. Това е разузнал Специализиран екип от Военноморска база – Варна.

На плажа на Приморско е отпкрит разузнавателен безпилотен летателен апарат. Той е обследван от специалисти от състава на Военноморска база – Бургас.

На плажа край Лозенец става въпрос за части от дрон.

С цел осигуряване безопасността на корабоплаването и туризма, специализираните екипи от ВМС транспортираха обектите към Военноморските бази във Варна и Бургас, при стриктно спазване на мерките за безопасност. ОЩЕ: Нов дрон в България? Странен предмет край Тюленово, движи се към Шабла

Снимка: Министерство на отбраната

Дронът край Кардам

Обществото е изключително чувствително по отношение на темата с дроновете след случая на безпилотният летателен апарат, който навлезе нерегламентирано в българското въздушно пространство на 8 август 2026 г. За това съобщи премиерът Румен Радев.

"В 8:10 часа имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той. ОЩЕ: Вижте дрона, взривил се край Кардам (СНИМКИ)