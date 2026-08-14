Ивелин Михайлов даде Народното събрание на съд заради комисията „Исторически парк“

Ивелин Михайлов заведе официално дело срещу Народното събрание за нанесените му огромни морални и материални щети вследствие на действията на така наречената временна комисия за "Исторически парк" в 50-ото Народно събрание. Тя беше създадена по настояване на "Възраждане" и ИТН. "Тъкмо чрез нея цялата мощ на държавата беше насочена с пълна сила срещу Ивелин Михайлов, "Исторически парк" АД и всички свързани с тях близки хора и бизнес партньори", се казва в позицията на партия "Величие", изпратена до медиите.

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В нея се казва още, че "кулминацията на този политически произвол дойде с думите на тогавашния служебен министър на правосъдието Георги Георгиев, който в прав текст призна истинските намерения на задкулисието: "Трябва да впрегнем цялата държавна машина, за да смажем тази организация".

Със заведеното дело Михайлов категорично заявява, че "времето на безнаказания произвол свърши".

От партията добавят, че ще следят внимателно всяка стъпка от това дело, защото "развитието по казуса ще покаже има ли реална промяна в модела на управление и спира ли употребата на държавните институции като бухалки, или просто се сменят удобните лица на върха".