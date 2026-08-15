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Успоредно с националния отбор на България: Бленджини ще води и клуб

15 август 2026, 10:12 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: bvf.bg
Успоредно с националния отбор на България: Бленджини ще води и клуб

Наскоро стана ясно, че италианският специалист Джанлоренцо Бленджини ще продължи да бъде селекционер на националния отбор на България по волейбол. Той удължи договора си с Българската федерация до 2028 година. Още при обявяването на новината беше уточнено, че споразумението е постигнато при едно условие. Бленджини настоявал пред централата да му бъде осигурена възможност успоредно да води и клубен отбор.

Бленджини ще води клуб в Италия

Още тогава се появиха спекулации, че 54-годишният специалист ще поеме тим от родната си Италия. Сега вече новината е потвърдена. Бленджини застава начело на женския Нумия Веро Волей Милано, заменяйки Стефано Лаварини. За момента двете страни са се разбрали само за предстоящия сезон 2026/27. Италианецът, който изведе България до сребърните медали на Световно първенство във Филипините миналата година, изрази щастието си от новото предизвикателство.

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Джанлоренцо Бленджини

"Благодаря за тази страхотна възможност и доверието към мен. Предстои дълъг сезон, пълен с нова мотивация и големи предизвикателства", коментира италианският специалист във видео, разпространено от клуба. През кариерата си Бленджини е водил още отборите на Лупи, Тонно Калипо, Топ Волей, Кучине Лубе и националната селекция на Италия. Сега той ще съвместява двете си длъжности на най-високо ниво. В момента Бленджини води подготовката на България за предстоящото Европейско първенство. Шампионатът на Стария континент ще се проведе между 9 и 22 септември в София.

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Национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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