Войната в Украйна:

Катастрофа с жертва и трима тежко ранени затвори пътя Русе - Разград

14 август 2026, 18:49 часа 821 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Катастрофа с жертва и трима тежко ранени затвори пътя Русе - Разград

Тежка катастрофа стана този следобед на пътя Русе - Разград малко преди Писанския мост. Челно са се ударили кола с търговищка регистрация и бус с русенска регистрация. Леката кола, в което са пътували мъж и жена, се е движила в посока Русе. По неизяснени засега обстоятелства е навлязла в насрещното и се е блъснала челно в буса, в който също е имало мъж и жена.

Още: Пак на АМ “Тракия“: Дрогиран шофьор на камион помете мантинелата и избяга

На място са изпратени полиция и три линейки на Спешна помощ, които са откарали четиримата в болница в тежко състояние с политравми. Единият от ранените - 69-годишен мъж, е починал. 61-годишен мъж и 57-годишна жена са в интензивно хирургично отделение, изследвания в момента се правят и на 55-годишна жена.

Още: Заради катастрофа: Затруднено движение по пътя за Гърция през Маказа

Още един автомобил е пострадал в катастрофата. Хората, които са се движили непосредствено зад буса в посока Разград, разказаха, че след сблъсъка автомобилите са отскочили един от друг. Колата им е успяла да премине между тях, като се е разминала само със счупен фар.

Още: Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път

На мястото на катастрофата има множество разпилени части и разлети течности от колите. Извършват се действия от дознателите. Пътят остава затворен, като леките автомобили минават през Писанец, а товарните изчакват на място.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русе Разград катастрофа загинал път
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес