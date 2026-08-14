Апелативният съд във Варна върна делото срещу кмета Благомир Коцев на прокуратурата

Варненският апелативен съд окончателно реши производството срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, медийната съветничка Антоанета Петрова и бизнесмена Ивайло Маринов да бъде прекратено и върнато на Софийската градска прокуратура. Делото пред въззивната инстанция беше образувано по протест на прокурора срещу определение на Варненския окръжен съд. С протеста се искаше отмяна на съдебния акт и продължаване на делото.

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Според Апелативния съд обвинението за участие в престъпен сговор не съдържа достатъчно конкретни факти. Въззивната инстанция констатира пропуски и в обвиненията за упражнена принуда, както и хронологично несъответствие за участието на неустановения народен представител от 51-вото Народно събрание. Постановеният съдебен акт е окончателен.

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