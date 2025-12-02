Задържан е син на известен русенски бизнесмен и друг – с 31 000 лв.: СДВР с актуални данни след протеста

Да, наистина имаме има задържан син на известен русенски бизнесмен след вчерашния протест. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Той уточни, че той е подпалил и кофа в центъра на София. "Задържахме и лице, което имаше в себе си 31 000 лв. в различни банкноти", заяви още той и добави, че се предполага, че с тях е трябвало да се плаща на провокаторите.

Според публикация в "24 часа" задържаният е синът на бизнесмена Атанас Бобоков - 19-годишния Божидар. Николов не даде информация за име.

Арести след протеста

Задържани са общо 71 души (точен цитат - "71 броя хулигани, които са агресирали върху нашата техника"), информира още директорът на СДВР. Трима полицаи са пострадали.

Попитан как се стигна до ескалация на напрежението, главен комисар Николов отговори, че това е станало в момента, в който незаявено шествие се е насочило към сградата на ДПС - Ново начало. "Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия", каза Николов.

Той обясни, че агресията от страна на демонстрантите не е била провокирана.

"Ескалацията я допуснаха предварително организирани хора, които нападнаха полицията. В нито една европейска столица полицията не предприема действия за извеждане на провокатори от тълпата, защото веднага започват да се дават кадри на хора с разкървавени лица, което не отговаря на истината", каза още Николов.

Той поздрави организаторите на протеста, защото бил мирен.

Относно спирането на тока, директорът на СДВР заяви, че това се дължи на аварирала или умишлено увредена подстанция "Рила", където екипи на пожарната извършват експертизи. "Ще стане ясно дали е подпалена умишлено", каза той.

Многохиляден протест изпълни снощи площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. В късните часове в столицата имаше и безредици. По-рано днес стана ясно, че Министерският съвет оттегля проектобюджета за 2026 г.