СДВР умили: Имало план как да няма погром, но шествието към централата на ДПС провалило всичко

"Извеждането на лице с противоправно поведение ще предизвика масова безредица". Това заяви ръководителят на СДВР главен комисар Лъчезар Николов. Според него, полицията си свършила работата, защото никой извън трима ранени полицаи (имаше информация за служител на реда със счупен крак, но се оказало рана на крака) не бил пострадал.

Уникалното в обяснението защо все пак се стигна до такова чупене в центъра на София - полицията била подготвена, имало 21 КПП пункта, само че неочаквано от Триъгълника на властта тръгнало шествие към централата на ДПС Ново начало и планът пропаднал. Обяснението дойде на фона на думи впоследствие как "полицията беше подготвена" за всякакви сценарии.

"Нашата план-разстановка беше обезсмислена, тъй като протестиращата маса премина през територия, която не е обезопасена от наши полицейски сили и прочистена за забранени вещи и предмети, които впоследствие заваляха върху нашите каски и щитове" - думи на Николов, които казват всичко за "професионалната реакция".

Николов изрази гордост, че протестът не бил окървавен от полицаите, които го охраняваха. Комисарят обясни и как нямало предпазни решетки на полицейските бусове, които бяха изпотрошени.

