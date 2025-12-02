След масовите протести: Кабинетът "Желязков" обяви, че оттегля бюджета

Часове след многохилядните протести в цяла България срещу бюджета за 2026 година и корупцията на всички нива на управление, кабинетът "Желязков" обяви, че предлага оттегляне на план-сметката за догодина. "Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството", съобщиха от пресцентъра на правителството.

Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване. Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура. Още: "Не само срещу бюджета, а и срещу корупцията": Протестът влезе в чуждестранните медии (СНИМКИ)

Бюджетът вече трябваше да е оттеглен

Припомняме, че след масовото недоволство миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че бюджетът се оттегля. По думите му разговорите със синдикатите и работодателските организации са възобновени.

От изявлението му стана ясно, че се подготвят компромиси към бизнеса – отказ от увеличението на данък "дивидент", минимално повишаване на пенсионната вноска (1% вместо 2%) и оттегляне на задължителното въвеждане на Софтуера за управление на продажбите. Впоследствие обаче дойдоха сигнали, че бюджетът не се оттегля, а се преработва. Още: А сега накъде? Сценарий за ГЕРБ и ПП-ДБ заедно заради еврото

Днес трябваше да се обсъждат предложенията на бизнеса и синдикатите за промени във вече миналия на второ четене в комисия Закон за държавния бюджет, както и на двата по-малки - на НЗОК и ДОО, които сега най-вероятно се отлагат.