30 август 2025, 10:38 часа 712 прочитания 0 коментара
Заради катастрофа: Затруднено движение по пътя Добрич – Силистра

Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич – Силистра в района на село Карапелит, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни петима души са пострадали при инцидента, като в него са участвали три микробуса и лека кола.

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието, където се извършват огледи.

Сутринта в района е имало много гъста мъгла. 

Вчера движението по пътя също беше затруднено поради пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и лек автомобил в района на село Коларци. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа затруднено движение информация 2025
