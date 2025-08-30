Войната в Украйна:

Продължава гасенето на големия пожар в Рила

30 август 2025, 12:34 часа 464 прочитания 0 коментара
Продължава гасенето на големия пожар в Рила

Военнослужещи от Сухопътните войски, както и екипаж от Военновъздушните сили (ВВС) с хеликоптер "Кугър" и днес помагат за погасяването на големия горски пожар в Национален парк „Рила“, съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от БТА.

В битката с огъня от рано тази сутрин участват 19 военнослужещи с техника от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Йордан Стойчев. Те действат в района над село Горно Осеново.

За да се включи в действията по гасене, в 10:12 ч. екипаж от ВВС с хеликоптер "Кугър" излетя от авиобазата в Крумово.

Към момента на територията на страната няма други по-сериозни и по-тежки от оперативна гледна точка пожари, освен този в Национален парк "Рила". Това каза в отговор на журналистически въпрос вчера следобед директорът на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР главен комисар Александър Джартов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Рила военни пожар информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес