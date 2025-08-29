Войната в Украйна:

Заради небрежност с огъня: Три пожара само за ден в Русенско

29 август 2025, 14:02 часа 355 прочитания 0 коментара
Три пожара, причинени от небрежност при боравене с открит огън, гасиха за ден огнеборците в Русенско. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА. 

Първият пожар възникнал вчера преди обед в село Борисово. Там собственик на имот запалил отпадъци в близост до жилищна сграда, при което се възпламенила суха тревна маса. Огнеборците гасили в късния следобед и пожар в село Чилнов. Пламъците лумнали в сухи треви и храсти до местна кооперация. Пожарникарите реагирали и на инцидент около 23:20 ч. снощи. Сигналът бил за горящи отпадъци в метален контейнер в русенския квартал "Възраждане". 

За първите шест месеца на годината в Русенско са възникнали 78 пожара в сухи треви и храсти. Само за първите 10 дни на миналия месец броят им е 44. Повечето от тях също са в сухи треви и храсти. Най-натоварени са били пожарникарите в края на миналия месец, когато само за два дни са реагирали на 26 произшествия в региона. 

Спасиана Кирилова
