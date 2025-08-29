Административният съд: Закриването на спецсъда е повлияло на психиката на магистратите

Закриването на специализираните съдилища предизвика значителен обществен отзвук и създаде несигурност за професионалното бъдеще на магистратите, работещи в тях. Възможно е това да е оказало негативно влияние върху психическото им състояние и да е повлияло на спазването на сроковете за постановяване на актове. Това са част от мотивите на Административен съд София-град (АССГ), който отменя мярката "обръщане на внимание", наложена от бившия председател на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов на съдия Мариета Неделчева за забавени мотиви по три дела.

За да постанови решението си, АССГ взема предвид както фактическата и правна сложност на производствата, така и натовареността на съдийката – не само по делата, които е разглеждала, но и по други ангажименти. Неделчева е била национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и звено за контакт в Европейската съдебна мрежа. Решението на АССГ влезе в сила, след като председателят на СГС Руси Алексиев оттегли подадената по-рано касационна жалба. Още: Депутатите пратиха специализираното правосъдие в историята

Мариета Неделчева е била част от състава на Специализирания наказателен съд. След неговото закриване тя е преназначена в Окръжен съд – София, а за висящите дела от спецсъда е командирована в СГС, за да ги довърши.

Случаят

На 14 декември 2023 г. в Инспектората към ВСС постъпва сигнал срещу съдия Неделчева за забавени мотиви по три дела. След проверка ИВСС изпраща резултатите на и.ф. председателя на СГС Алексей Трифонов.

Според тях:

През февруари 2013 г. е образувано дело срещу 18 души за организирана престъпна група и укриване на данъци. Присъдата е постановена на 2 юли 2021 г., но към март 2024 г. мотиви все още няма. Забавянето е две години, седем месеца и 14 дни.

Второ дело от юни 2014 г. е срещу петима подсъдими за организирана престъпна група и кражба в особено големи размери. Присъдата е от 15 февруари 2023 г., мотивите са готови на 29 декември 2023 г. – забавяне от осем месеца и 14 дни.

Трето дело от 2018 г. е срещу петима подсъдими за длъжностно престъпление, безстопанственост и неизгодна сделка. Присъдата е от 18 октомври 2021 г., мотивите са изготвени на 1 юни 2023 г. – забавяне от година, пет месеца и 13 дни.

Препоръката на ИВСС е Трифонов да определи срок за изготвяне на мотивите по първото дело и да прецени дали да наложи наказание "забележка".

След като образува производство, Трифонов не приема обясненията на Неделчева, че забавянията са по независещи от нея причини. На 18 декември 2024 г. той издава заповед за "обръщане на внимание".

Неделчева обжалва пред АССГ, изтъквайки, че причината е в изключително високата ѝ натовареност – разглеждала е дела в ОС-София и СГС, командирована е била в Апелативния спецсъд, грижила се е за свои близки и е преживяла стрес покрай закриването на специализираните съдилища.

Решението на съда

АССГ отменя мярката. Съдия Ралица Романова уточнява, че "обръщане на внимание" е вътрешна мярка с дисциплиниращ ефект, която може да се прилага само при виновно неизпълнение на задълженията. При оценка трябва да се вземат предвид не само статистическите данни, а и натовареността на магистрата, сложността на делата и професионалното му поведение.

Според АССГ при Неделчева няма данни за системни слабости или небрежност. Забавянията са резултат от натовареност и изключителна сложност на делата:

Делото от 2018 г. е със 199-странични мотиви, 195 тома доказателства, 157 свидетели и множество експертизи.

Делото от 2014 г. е със 119-странични мотиви, 37 тома доказателства, 50 свидетели и 17 експертизи.

Делото от 2013 г. е със 379-странични мотиви, 203 тома досъдебни материали, 480 свидетели и пет съдебно-счетоводни експертизи.

Съдът отчита и факта, че Неделчева е имала 166 нови дела в ОС-София за по-малко от две години, била е командирована в СГС, а освен това е изпълнявала функции в международни съдебни мрежи по 218 случая. Още: Пленумът на ВАС: Закриването на спецсъдилищата не противоречи на Конституцията

АССГ подчертава, че закриването на специализираните съдилища е било съпроводено със силен обществен отзвук и несигурност, което е повлияло негативно на магистратите. Представени са и доказателства за лични трудности, които също са оказали ефект.

"Предвид всичко изложено се налага извод, че допуснатото забавяне при постановяване на мотивите към трите присъди не се дължи на пропуски в организацията на работата или на неглижиране на служебните задължения на съдия Неделчева. При това положение приложената мярка 'обръщане на внимание' е несъразмерна спрямо тежестта на забавянето и професионалното поведение на магистрата", пише съдия Ралица Романова.

Тя припомня принципа за съразмерност, залегнал в Административнопроцесуалния кодекс: административният акт не може да засяга права и интереси в по-голяма степен от необходимото. Според АССГ в случая заповедта е явно несъразмерна и противоречи на целта на закона, тъй като не става дума за системни слабости или недобра организация.