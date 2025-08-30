Войната в Украйна:

Кола прегази дете на заден ход

30 август 2025, 08:39 часа 542 прочитания 0 коментара
Дете е прегазено в Бургас от автомобил, който се е движил на заден ход. Няма обаче опасност за живота на детето. Пътният инцидент е станал вчера около 17:40 ч. в района на ул. "Осогово" 22 в квартал "Победа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА.

Лек автомобил "Ауди А4" с бургаска регистрация, управляван от 21-годишен бургазлия, при движение на заден ход е съборил и прегазил преминаващо зад него четиригодишно момченце от квартала.

Пострадалото дете е откарано от роднини в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас в контактно състояние. Момченцето е настанено в отделението по неврохирургия, за живота му няма опасност.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

За още един тежък пътен инцидент вчера, при който има загинал, съобщиха от полицията в Бургас. Той е станал в района на село Съдиево, община Айтос.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция прегазено дете информация 2025
