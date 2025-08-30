Войната в Украйна:

Над 100 крави изгоряха, а гледачът им е пострадал при огромен пожар

30 август 2025, 08:33 часа 601 прочитания 0 коментара
Над 100 крави са изгорели, един човек - гледачът им, е със 70 процента изгаряния при пожар снощи край Лясковец, това съобщи кметът на Община Лясковец Васил Христов, цитиран от БТА.

Той уточни, че са изгорели бившите птичарници в местността Главнира, която се намира извън населеното място.

Огънят е локализиран, засега няма опасност да се разпространи. На място са гасили шест противопожарни екипа от Велико Търново и Горна Оряховица, които овладяват ситуацията.

Пострадилят човек е с над 70 процента изгаряния и е откаран към клиника в Русе, каза за БТА кметът на общината, който бе на мястото на инцидента.

Мъжът е работил в кравефермата, където са изгорели и над 100 животни. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.

Спасиана Кирилова
