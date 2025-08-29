БХК с реакция, след като адвокат обвини детето за връзка с учител в София

Българският хелзинкски комитет (БХК) изрази дълбока тревога от публичните изявления на защитата на учителя от 31-во СУ "Иван Вазов", обвинен в сексуални отношения с 13-годишна негова ученичка. След заседание в Софийския районен съд адвокатът на мъжа заяви, че инициативата за връзката е дошла от момичето, семейството ѝ е знаело, а обвиняемият съжалява и очаква условна присъда.

В позицията си БХК настоява институциите и медиите да не толерират подобни твърдения. "Това не са просто неприемливи изказвания – те представляват опасна форма на легитимиране на насилието над деца и подкопават основополагащи стандарти за защита на детето", посочват от организацията.

По българското законодателство, както и по международното право, деца под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за сексуални отношения. БХК припомня, че ситуацията е още по-утежняваща, тъй като става дума за отношения между учител и негова ученичка – връзка, в която съществува йерархия и възможност за злоупотреба с власт и контрол. Още: "Сексуално престъпление срещу дете": Прокуратурата с информация за учителя-педофил от София

Извършителите се чувстват оправдани

"Физическото развитие или външният вид на едно дете не могат да бъдат аргумент за пренебрегване на закона и за заобикаляне на интереса на детето, така както външният вид на една жена не може да се тълкува като съгласие за интимност", подчертават от комитета.

Според БХК тревожен е и фактът, че в социалните мрежи подобни изказвания намират подкрепа. Това, по думите им, разкрива дефицити в обществената чувствителност и създава среда, в която извършителите се чувстват оправдани, а жертвите – вторично виктимизирани. Още: Учител в София е задържан за педофилия, имал връзка с ученичка от 7. клас

"Настояваме медиите и институциите да бъдат особено внимателни към оправдаването на сексуални отношения с малолетни. Подобни послания нормализират насилието и подкопават усилията за неговото предотвратяване", завършват от БХК.