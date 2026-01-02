Заради пиратка: 14-годишно момче е с разкъсани пръсти

Пиратка е разкъсала пръстите на 14-годишно момче в Равда. Инцидентът е станал пет минути преди настъпването на новата година, съобщи областната дирекция на МВР в Бургас. Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия. Момчето е използвало неустановено по вид и модел пиротехническо изделие , тип "пиратка". По случая е образувано досъдебно производство, пише още бургаската полиция.

Инцидентите с пиратки

В първите часове на новата година спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства. До 9:00 часа сутринта вече са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца. Особено натоварено е било в Отделението по неврохирургия на "Пирогов". 15-годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника.

Миналата година 40-годишен мъж загуби завинаги зрението на едното си око след като цяла кутия с пиратки избухва в ръцете му в новогодишната нощ и въпреки направената му спешна операция.

В Клиниката по очни болести в ИСУЛ през 2025 г. лекарите се бореха и за зрението на 11-годишно дете от Благоевград, което е пострадало от самоделно направена пиратка. Въпреки че му е извършена спешна операция за смяна на очната леща, детето остава със силно намалено зрение.

Помощ миналата година потърси и още един мъж, който се е оказал с разкъсани клепачи на лявото око, пак след инцидент с пиратка.