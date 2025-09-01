Как думите на родителите могат да оставят трайни белези върху децата им

Експертът по уелнес Люк Коутиньо напомня на родителите да внимават с думите, които използват с децата си. В публикация в социалните мрежи той предупреждава, че определени изказвания могат да оставят дълбоки емоционални белези, особено когато карат детето да се чувства нежелано.

„Едно от най-лошите неща, които един родител може да каже на дете, е: „Иска ми се никога да не се беше раждал“, написа Коутиньо. Той призна, че родителите могат да се ядосат или разочароват, но подчерта, че някои граници никога не трябва да се прекрачват. Дори и да се извините по-късно, каза той, щетите вече са нанесени и могат да имат трайни психологически последици.

Той обясни, че подобни твърдения могат да доведат до тревожност, загуба на самочувствие и чувство за нежелание, отбелязвайки, че ефектите могат да имат голямо влияние върху зрялата възраст. „Казването на това показва на детето, че не е необходимо или ценено.“

Коутиньо призова хората да избягват да казват неща, които карат едно дете да се чувства нежелано, обяснявайки: „Представете си как бихте се чувствали, ако някой в ​​живота ви ви е карал да се чувствате така.“

Той също така сподели, че среща много възрастни, борещи се с физически и емоционални здравословни проблеми, често коренящи се в ранни преживявания на емоционална травма, причинена от обидни думи.

„Много хора се борят със здравето си, физически и емоционални, и като се задълбочим, откриваме, че тези твърдения са им били отправяни в определени моменти от живота им“, каза той.

„Думите имат силата на живота и смъртта; бъдете ядосани и емоционални, но избирайте думите си, излекувайте себе си, преди да унищожите другите“, добави той.

По-рано Коутиньо обясни причините за внезапните припадъци по време на тренировки . Той каза, че упражненията са тясно свързани със сърдечната готовност и цялостната физическа форма. Той също така сподели как човек може да даде приоритет на здравето на сърцето, докато преследва фитнес цели.

Според него, основата на безопасната физическа форма се крие в сърдечния скрининг, хранителния баланс и готовността за начин на живот. „Без тях дори и най-добре изглеждащият човек може да бъде изложен на риск“, добави той.