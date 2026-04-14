Ако искате да намерите истинска любов, трябва да направите – ТОВА!

Тогава въпросът е прост – как да се научим да обичаме?

Любовта е триумфът на първия инстинкт. Ако вторият и третият инстинкт са по-важни за вас, любовта ви скоро ще се превърне в страст и привързаност, а по-късно в агресия и унищожение на собствените ви деца и близки. Така че, ако любовта ви се превърне в привързаност – няма да ви бъде дадено щастие.

Как да намериш любовта си?

Как да откриете любовта си? Как да разберете дали това е правилният човек? Ако в душата ви има любов, ще бъдете водени „отгоре“ и доведени до правилния човек.

Още: Съдбовен обрат в любовта за 3 зодии на 14 април

Защо се казва „Бракът се сключва на небето“? Защото събитията първо се случват на финия план и едва след това на физическия.

Най-важното е, че има любов, но все пак има някои нюанси. Любовта е триумфът на първия инстинкт. Ако вторият и третият инстинкт са по-важни за вас, любовта ви скоро ще се превърне в страст и привързаност , а по-късно в агресия и унищожение на собствените ви деца и близки.

Двете най-силни думи и 5 тайни за привличане на сродната ви душа

Така че, ако любовта ви се превърне в привързаност – няма да ви бъде дадено щастие. За да може човек, привързан към инстинктите, да почувства любов, е необходимо той постоянно да преминава през унижението на инстинктите.

Какъв съпруг трябва да си избере жена, която е страстна, привързана и ревнива?

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 8 април 2026

Съпруг, който е импотентен, агресивен и склонен към алкохол. Това е най-близкото до идеала за нея.

Колкото по-важна е любовта за нас, колкото по-целомъдрена е тя на вътрешен план, свободна от похот и гордост, толкова повече ни е дадена способността да чувстваме любов и да имаме нормален партньор.

Щом инстинктите започнат да вземат връх... няма проблем, но получаваме едно, друго и трето.

За да почувстваш любов, трябва да оставиш настрана животинските си инстинкти. Така че, ако искаш да намериш любовта си – научи се да обичаш .

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 30 март – 5 април 2026

Тогава въпросът е прост – как да се научим да обичаме?

Има няколко системи, които могат да ни помогнат да почувстваме любов – бъдем откъснати от живота и любовта ще се всели в душата. Тогава ще бъде по-лесно.

Съществува и по-напреднало ниво: спазвай заповедите – не кради, не завиждай, не бъди сребролюбив, поставяй Бога на първо място.

Това са законите на любовта, т.е. правилното поведение и спазването на заповедите са училищата на любовта.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 30 март 2026

Има по-високо ниво. Когато вече не можем да живеем без любов, когато любовта е най-важното нещо за нас, когато чувството за любов и единство с Твореца представлява за вас най-важната цел в живота.

Тогава започваш да обичаш, независимо от всичко.