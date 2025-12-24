Новогодишен ритуал за прогонване на негативната енергия

Вероятно така или иначе ще споделяте новогодишните си подаръци с приятелите си, защо да не използвате истинска магия със свещи, за да помогнете за осъществяването на тези цели

Ще ви е необходимо:

Лист бяла хартия А4

Черна химикалка

Бяла свещ

Инструмент за дърворезба (препоръчвам шевна карфица)

Пръчица градински чай или пало санто (не е задължителна, но е полезна за почистване на пространството)

Какво да направите: В безопасно и почистено пространство, запишете целите си за новата година на бял лист хартия, като бъдете възможно най-конкретни и се фокусирате върху целите си, докато пишете (в идеалния случай трябва да има тишина за тази част). Когато сте готови, прочетете обещанията си на глас на приятелите си или на себе си.

След това издълбайте пълното си име и дата на раждане върху основата на свещта. След това издълбайте думи, които представляват вашите цели, по цялата дължина на свещта.

В полунощ запалете свещта и я гледайте как гори. Разбира се, не оставяйте свещта без надзор, така че когато планирате да си лягате, духнете свещта и продължете да я горите през следващите дни, докато изгори напълно, което ще покаже, че посланието ви е предадено на вселената.

Ритуал за прогонване на лоша енергия

Тази година изникнаха ли нежелани хора от гнездото? Преследват ли ви призраци от миналото ви? Имате ли токсична връзка или приятелство, което искате да прекратите през 2026 г.? Сега е чудесен момент да направите стария трик с фризера. Старо е, но е хубаво.

Ще ви е необходимо:

Лист бяла хартия А4

Черна химикалка

Малък контейнер

Фризер (да)

Какво да направите: Запалете свещите и запишете пълното име на нежелания човек, включително презимето му и датата на раждане, ако имате такава. Под информацията за него запишете лошото му поведение и защо искате да се отърве, като се фокусирате върху това как ви е сгрешил, докато правите това (представете си го наум - визуализацията е МНОГО важна).

Сгънете хартията няколко пъти и я поставете в контейнера.

Дръжте го в задната част на хладилника, докато почувствате, че желанието ви е изпълнено, след което можете да изгорите листа хартия и да продължите с живота си.

Ритуали за почистване на дома

Има серия от ритуали, които призовават духовете, за да освободят дома ви от негативна енергия и да призоват само благословии.

Ще ви е необходимо:

Кристал (прозрачен кварц за лечение, розов кварц за връзки, тигрово око, черен обсидиан или турмалин за защита, цитрин за успех)

Какво да направите: Затворете очи. Вземете кристала и го дръжте в ръцете си, като се фокусирате върху целите си и ситуациите, които са ви попречили да ги постигнете.

Когато приключите с обработката на лошите неща, е време за хубавите. Визуализирайте как всички ваши цели оживяват. Докато правите това, движете кристала около челото си с кръгови движения.

Носете кристала със себе си за неопределено време, докато целите ви започнат да се материализират.