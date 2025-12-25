Войната в Украйна:

Създателят на полка Азов: За първи път руската армия не успява да попълни загубите си (ВИДЕО)

"Ние и Русия сме като двама боксьори в 12-ия рунд." Това каза създателят на полка Азов и командир на Трети щурмови корпус във Въоръжените сили на Украйна ген. Андрей Билецкий. По думите му за първи път руската армия не успява да попълни загубите си - повече войници биват убити и тези загуби не могат да бъдат възстановени с нови хора. "Освен това, те са изправени пред катастрофална ситуация по отношение на въоръжението, включително бронирани машини, артилерийски системи и друго оборудване.", твърди още генералът. 

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко увеличение в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 24 декември са станали 151 бойни сблъсъка, което е с 25 повече спрямо 23 декември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 193 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 33 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4015 изстреляни снаряда, като това е с около 320 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6393 FPV дрона, което е с около 1200 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Евгения Чаушева
