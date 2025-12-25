Авторът на любими песни Боян Христов се нуждае от средства за лечение

Музикантът Боян Христов, който е автор на множество любими песни, има нужда от нашата подкрепа. Мъжът страда от онкологично заболяване, открито в началото на лятото. В момента той има нужда от помощ, за да се прави с болестта. Христов е автор на популярната песен "Нека вали" в изпълнение на Мария Илиева.
Малкият Васи е с левкемия, нуждае се от средства за лечение
Призивът
"Мили хора, това е Боян. Страхотен колега, приятел, музикант, певец. В началото на лятото му диагностицираха рак. Long story short - сега вече трябва да се търси помощ, отвсякъде, по всякакъв начин. Това е което можем да направим ние - в навечерието на най-светлите празници да му дадем надежда. Аз ще помогна. Направете го и вие." Това гласи призивът на неговите колеги и почитатели.
Още: Стефка се нуждае от средства за трансплантация
Euro
Beneficiary
Boyan Hristov
IBAN
LT63 3250 0445 9766 1484
BIC / SWIFT code
REVOLT21
Bank Name and Address
Да помогнем на Джули в борбата с болестта
Revolut Bank UAB
Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Lithuania
Correspondent BIC
CHASDEFX
Още: 21-годишната Фиданка се бори за живота си. Да помогнем!