Авторът на любими песни Боян Христов се нуждае от средства за лечение

Музикантът Боян Христов, който е автор на множество любими песни, има нужда от нашата подкрепа. Мъжът страда от онкологично заболяване, открито в началото на лятото. В момента той има нужда от помощ, за да се прави с болестта. Христов е автор на популярната песен "Нека вали" в изпълнение на Мария Илиева.

Призивът

"Мили хора, това е Боян. Страхотен колега, приятел, музикант, певец. В началото на лятото му диагностицираха рак. Long story short - сега вече трябва да се търси помощ, отвсякъде, по всякакъв начин. Това е което можем да направим ние - в навечерието на най-светлите празници да му дадем надежда. Аз ще помогна. Направете го и вие." Това гласи призивът на неговите колеги и почитатели.

Euro

Beneficiary

Boyan Hristov

IBAN

LT63 3250 0445 9766 1484

BIC / SWIFT code

REVOLT21

Bank Name and Address

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Lithuania

Correspondent BIC

CHASDEFX

