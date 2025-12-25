Любопитно:

Обвиниха играч на Тотнъм в неприлично поведение при загубата от Ливърпул

25 декември 2025, 12:39 часа 397 прочитания 0 коментара
Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро е обвинен от Английската футболна асоциация в предполагаемо „неприлично“ поведение в отговор на изгонването му по време на загубата с 1:2 от Висшата лига срещу Ливърпул. Ромеро получи втори жълт картон в 93-ата минута, след като удари Ибрахима Конате без топка, а освен това си позволи на няколко пъти да репликира съдията, като сега е разследван за поведението си.

ФА разследва Кристиан Ромеро след мача с Ливърпул

"Твърди се, че Ромеро е действал по неподходящ начин, като не е напуснал своевременно игрището и/или се е държал конфронтационно и/или агресивно към съдията на мача, след като е бил изгонен в 93-ата минута", се казва в изявление на Футболната асоциация на Англия. Ромеро има срок до 2 януари, за да отговори на обвинението.

Кристиан Ромеро

Изгонването означава, че той вече трябва да изтърпи наказание от един мач и ще пропусне гостуването на неговия тим срещу Кристъл Палас в неделя. Тотнъм е 14-ти в класирането с 22 точки, със 17 зад лидера и градски съперник Арсенал.

Стефан Йорданов
