Обвиниха играч на Тотнъм в неприлично поведение при загубата от Ливърпул

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро е обвинен от Английската футболна асоциация в предполагаемо „неприлично“ поведение в отговор на изгонването му по време на загубата с 1:2 от Висшата лига срещу Ливърпул. Ромеро получи втори жълт картон в 93-ата минута, след като удари Ибрахима Конате без топка, а освен това си позволи на няколко пъти да репликира съдията, като сега е разследван за поведението си.

ФА разследва Кристиан Ромеро след мача с Ливърпул

"Твърди се, че Ромеро е действал по неподходящ начин, като не е напуснал своевременно игрището и/или се е държал конфронтационно и/или агресивно към съдията на мача, след като е бил изгонен в 93-ата минута", се казва в изявление на Футболната асоциация на Англия. Ромеро има срок до 2 януари, за да отговори на обвинението.

Още: Ливърпул плаща милиони за "кошмара" на една от звездите на "Анфийлд"

Изгонването означава, че той вече трябва да изтърпи наказание от един мач и ще пропусне гостуването на неговия тим срещу Кристъл Палас в неделя. Тотнъм е 14-ти в класирането с 22 точки, със 17 зад лидера и градски съперник Арсенал.

Още: Ужасяващи новини за Ливърпул след контузията на Александър Исак