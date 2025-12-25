Кабинетът подаде оставка:

В Манчестър Юнайтед се надяваха на "новия сър Алекс Фъргюсън", а получиха "по-слабия Тен Хаг"

"Новият спасител, новият сър Алекс Фъргюсън или новият Ерик тен Хаг?" Това беше основният въпрос сред феновете на Манчестър Юнайтед при назначаването на Рубен Аморим. Както е известно, португалският специалист пристигна на "Олд Трафорд" в края на 2024 година и пое отбора в окаяно състояние от вечно оптимистичния Ерик тен Хаг. На феновете на Юнайтед много им се искаше гологлавият наставник да им донесе успехи като съседа им от "Етихад", но това така и не се случи. 

Смяната на Тен Хаг с Аморим не донесе нищо хубаво на "Олд Трафорд"

Макар че имаше добри моменти на "Олд Трафорд" като триумфите в ФА Къп, Карабао Къп и третото място в шампионата, Тен Хаг ще бъде запомнен с най-вече с илюзорните си изказвания и катастрофалния старт на сезон 2024/25. Тимът записа куп исторически антирекорди под негово наставления и след месеци на неочаквано дълго търпение от страна на ръководството, той най-накрая бе уволнен в края на ноември 2024 година. Никой дори не би могъл да предположи, че ситуацията ще се влоши още повече след напускането на нидерландеца... но се случи.

Ерик тен Хаг

Рубен Аморим пристигна от Спортинг Лисабон - отбор, който беше превърнал във водещ в Европа. Той не искаше да напусне португалския гранд и да поеме Манчестър Юнайтед в средата на сезона. Знаеше, че това само ще направи задачата му на "Олд Трафорд" още по-трудна. Но от Юнайтед бяха настоятелни. Казаха му, че е необходимо да приеме сега или никога и той се съгласи. Резултатът - осем загуби в първите 12 мача. Ситуацията не се подобри до края на сезона, макар тимът да имаше проблясъци в дадени моменти, а в крайна сметка Юнайтед завърши на 15-а позиция - най-ниското им класиране в ерата на Висшата лига.

Тен Хаг с по-добър старт начело на Юнайтед от Аморим

Въпреки че напоследък има повече признаци за оптимизъм, все още има голяма част от феновете на Юнайтед, които се съмняват дали Аморим е подходящият човек, който да поведе клуба напред. Всъщност, през лятото той получи подкрепа с привличането на Матеус Куня, Бенямин Шешко, Сене Ламенс и Брайън Мбемо, но Юнайтед все още изглежда, че няма баланс в състава си. Португалският треньор е привързан към схемата 3-4-2-1, което понякога му вреди. След 60 мача той има 23 победи, 16 равенства и 21 загуби, което означава, че процентът му на победи е едва 38,3%. За сравнение, Тен Хаг спечели 41 от първите си 60 мача начело на Юнайтед, което е много по-висок процент на победи от 68,3%.

Също така, докато нидерландецът има 30 победи в първите си 44 мача във Висшата лига, то неговият наследник има едва 14... Тази статистика говори само едно. Феновете на Юнайтед се надяваха на "нов сър Алекс Фъргюсън" в лицето на Аморим, а пък той се оказа по-зле и от Тен Хаг...

Дария Александрова
