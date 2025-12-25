Кои са любимите коледни песни на звездите на Байерн Мюнхен? (ВИДЕО)

В празничните дни футболистите на Байерн Мюнхен се готвят да посрещнат Коледа и Нова година заедно със своите семейства и приятели. Баварците вече са във ваканция като изиграха последния си мач на 21 декември, когато се поздравиха с категорична победа с 4:0 над състава на Хайденхайм. Вчера момчетата на Венсан Компани направиха последната си тренировка за годината, а след заниманието разкриха кои са им любимите коледни песни.

Играчите на Байерн назоваха любимите си песни

Сред интервюираните звезди на Байерн бяха Джамал Мусиала, Хари Кейн, Свен Улрайх, Дайо Упаменано, Йонатан Та, Алфонсо Дейвис и други. Всеки един от тях обяви своя фаворит, а някои дори се престрашиха да изпеят малка част от любимите си коледни песни. По този начин те опитаха да повдигнат духа на привържениците преди празниците и да им пожелаят весели и спокойни дни около Коледа и Нова година.

Баварците се събират за първа тренировка в началото на 2026-та

Футболистите на Байерн ще се съберат отново заедно в началото на 2026 година, за да стартират подготовката си за пролетния дял на сезона. Първият мач на баварците е насрочен за 11 януари, а съперник е отборът на Волфсбург. Германският гранд крачи уверено към поредна титла в Бундеслигата, след като води с 9 точки пред втория във временното класиране в първенството – Борусия Дортмунд.

ОЩЕ: Хари Кейн се прицели в рекорд на Роберт Левандовски