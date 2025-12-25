"Кандидат №1 за изпадането от Топ 10": Отписаха Новак Джокович от сметките за 2026 г.

Новак Джокович завърши сезона на четвърто място в световната ранглиста с общо 4830 ATP точки. Въпреки че участва само в 13 турнира през изминалите месеци, сърбинът остана на крачка от третото място на Александър Зверев, който води с 330 пункта. Мястото на Джокович в топ 5 на света се дължи главно на резултатите му в турнирите от Големия шлем през този сезон, като 38-годишният тенисист достигна до 1/2-финалите и в четирите надпревари. Той също така се радваше на дълги серии на Мастърс-а в Маями и Шанхай и спечели титлите в Женева и Атина.

Мрачна прогноза за бъдещето на Джокович

Въпреки че остава един от най-добрите играчи в света в залеза на кариерата си, бившата №3 при жените Надя Петрова смята, че 2026 година е годината, в която Джокович ще претърпи голям спад. В интервю за "Championat", на въпроса кой може да изпадне от Топ 10 през следващия сезон, рускинята отговори: "Това е много интересен въпрос. Може дори да е самият Новак Джокович. В края на краищата, ако погледнем възрастта, всички играчи в Топ 10 са на около 23 години. Саша Зверев и Тейлър Фриц са на 28, а Новак е на 38. Останалите играят почти всяка седмица, което вече е непосилно за Новак, а и самият той няма амбициите да го прави."

"Тази година, разбира се, Новак успя да спечели два турнира, но не достигна финалите на нито един турнир от Големия шлем. И всеки път това става все по-трудно за него физически. Не мога дори да си представя кой друг би могъл да бъде. Той е кандидат №1 за изпадане. Всички в Топ 10 заслужено са там въз основа на играта си", каза Петрова, която спечели 13 титли на WTA през кариерата си.

Последният път, когато Новак Джокович изпадна от Топ 10

Джокович за първи път влезе в Топ 10 на света през април 2007 г., малко след като спечели първата си титла на турнир от сериите Мастърс 1000 в Маями. Той остана там в продължение на над 10 години и заемаше позицията на №1 в света през по-голямата част от този период. През 2017 г. сърбинът не успя да защити няколко от "мейджър" титлите си, включително Australian Open и Ролан Гарос, което го извади от челната десетка. Той пропусна втората половина от годината поради контузия, което предизвика смъкването му до 22-о място. Джокович обаче се завърна в Топ 10 към края на 2018 г., а още през ноември си върна статута на №1 в света.

