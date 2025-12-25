Лайфстайл:

25 декември 2025, 10:18 часа 357 прочитания 0 коментара
Какви са условията за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха пред БТА от Планинска спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Облачно е, като температурите са около 0 градуса. В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганене вятър, допълниха от ПСС. Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.

Прогнозата

Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 часа ще бъдат от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2°. При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, информират от НИМХ.

Оранжев код

На Коледа, 25 декември 2025 г. е обявен жълт и оранжев код за обилни дъждове и снеговалежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за почти всички области у нас (виж графиката по-долу). За областите Варна и Бургас е издаден жълт код за силен вятър.

Прогноза за времето - 25 декември 2025 г. (четвъртък)

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева
