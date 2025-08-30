Бащата на коя легендарна личност е създал град Барселона

Барселона – днес един от най-известните европейски градове, обичан заради своето изкуство, архитектура, футбол и средиземноморски чар – има мистериозно минало. Макар че историческите извори не са напълно категорични, съществуват интересни легенди, които свързват името на града с не кого да е, а с бащата на прочутия картагенски пълководец Ханибал – Хамилкар Барка. Но докъде стигат митовете и къде започва реалната история?

Легендата за Хамилкар Барка и „Барса“

Една от най-популярните, но спорни версии за произхода на името на Барселона, твърди, че градът е основан от Хамилкар Барка, генерал от Картаген и баща на Ханибал. Легендата гласи, че през III век пр.н.е. по време на картагенска експедиция на Иберийския полуостров, Хамилкар е изгубил един от корабите си по брега. След като се установява на мястото, където днес се намира Барселона, той основава селище, което нарича Barcino – на името на рода Барка.

Макар този разказ да звучи епично и романтично, историците смятат, че липсват доказателства за пряка връзка между фамилията Барка и града Барселона. И все пак, легендата се запазва през вековете и често се споменава като част от митологията около града.

Историческите извори: Barcino

По-сериозната версия за произхода на Барселона сочи към римската епоха. Около 15 г. пр.н.е. римляните основават колонията Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino. Името Barcino вероятно е адаптация на по-старо иберийско или финикийско наименование на местността.

С течение на вековете, името претърпява еволюция – от Barcino (латински) към Barcilona (в готски и ранносредновековен латински), и накрая към Barcelona на каталонски и испански.

„Барса“ – не само отбор, а и мит

Интересното е, че и до днес в разговорен контекст Барселона често се нарича „Барса“ – същата дума, която така удобно пасва на легендата за Хамилкар Барка. Футболният клуб „ФК Барселона“, известен също като „Барса“, допълнително засилва тази връзка, макар и по съвсем различна историческа линия.

Въпреки липсата на сигурни доказателства, тази легенда е пример как история и митология се преплитат, за да оформят културната идентичност на един град.

Други версии: Иберийски или финикийски произход?

Някои изследователи предполагат, че името има иберийски или дори финикийски произход – от думата barkeno, която е открита върху антични монети, сечени в района на днешна Барселона. Според тази теория, bark- може да се свърже с древни думи, означаващи „лодка“ или „бряг“, което е напълно логично предвид морското разположение на града.

Град, обвит в загадки и символи

Барселона е град, който носи в себе си пластове от култури – иберийци, финикийци, римляни, вестготи, маври и каталунци. Всеки от тези народи е оставил отпечатък не само върху културния облик, но и върху имената и легендите, които витаят около него.

Независимо дали е „градът на Барка“ или е кръстен по други причини, Барселона и до днес остава град с митично излъчване – особено когато човек се разходи из стария град, докосне останките от римските стени или се загуби в улиците на Готическия квартал.

Историята на името на Барселона е смесица от факти, митове и недоказани, но пленителни разкази. Дали градът дължи името си на Хамилкар Барка, или на древни иберийски племена, остава въпрос без категоричен отговор. Но именно тази мистерия прави Барселона още по-очарователна – като град, който умее да съчетава реалност и легенда в една незабравима културна мозайка.