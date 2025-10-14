Войната в Украйна:

КЗП заплаши с глоби големи търговци

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи, че 70 големи търговци не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цените на продуктите от голямата потребителска кошница. Това се съобщава на сайта на комисията. В съобщението на КЗП се посочва още, че са предприети административни мерки за неизпълнение на задълженията по Закона за въвеждане на еврото в България.

Санкции от 10 000 до 100 000 лева

На посочените дружества са изпратени покани за явяване и съставяне на актове за установяване на административно нарушение, за което законът предвижда санкции от 10 000 до 100 000 лева.

От комисията допълват, че длъжностни лица на КЗП провеждат проверки на място в търговските обекти на 62 от тези дружества с цел изискване на данни за цените на продуктите и проверка на правилното двойно обозначаване и превалутиране на цените в левове и евро, като по време на проверките са установени нарушения, свързани с етикетирането, липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен цвят на шрифта и изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите.

КЗП отбелязват, че след предприетите административни действия 22 от посочените дружества вече предоставят необходимата информация, а останалите са започнали действия по нейното предоставяне.

КЗП подчертава, че предоставянето на данни за цените е от особена важност за изпълнението на нейните правомощия и заявява готовност да предприеме всички законови мерки за гарантиране на това задължение, като към момента 180 дружества вече предоставят информация на сайта "Колко струва".

