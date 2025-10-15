Войната в Украйна:

Не ни карайте да бъдем психоаналитици на тежка семейна драма (ВИДЕО)

15 октомври 2025, 13:54 часа 522 прочитания 0 коментара
Не ни карайте да бъдем психоаналитици на тежка семейна драма (ВИДЕО)

Не ни карайте да бъдем психоаналитици на тежка семейна драма. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на въпрос какъв е прочитът на ПП-ДБ от вчерашната пресконференция на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - дали е покана към Пеевски да влезе официално в управлението или му се кара. "Ние силно се надявахме все пак мнозинството да поеме отговоност и да даде ясен отговор на всички въпроси, които вие ни задавате, защото те са към тях. Ние като опозиция държим да се внесе бюджета", добави Василев. 

 

SMS-ите на Мирчев до Борисов

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев разказа за съобщенията си до Бойко Борисов.

"Написах на Борисов, че страхът му да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски го докара в катастрофата в Пазарджик и шестото място на ГЕРБ там и го посъветвах по най-бързия възможен начин да отива да се снима под герба с Пеевски. Борисов направи публична тази комуникация и го призовавам да я покаже цялата на българските граждани", посочи още  Мирчев. 

Той призна, че му е писал и преди, когато ДБ са ги били в "Слатина". ОЩЕ: За да няма тежка зима: ПП-ДБ с призив към кабинета да побърза с бюджета преди да е паднал (ВИДЕО)

Деница Китанова
