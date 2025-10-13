Войната в Украйна:

Теменужка Петкова се надява плащанията по ПВУ да покрият бюджетния дефицит

13 октомври 2025, 11:25 часа 327 прочитания 0 коментара
Теменужка Петкова се надява плащанията по ПВУ да покрият бюджетния дефицит

Бюджетното салдо към момента е на дефицит. Това призна министърът на финансите Теменужка Петкова пред участниците в Годишната среща на местните власти в Албена. Тя уточни, че сумите са 3,4 милиарда лева по бюджета и 1,8 милиарда лева по средствата от ЕС. Според нея, когато се изпълнят плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) до края на годината, до голяма степен дефицитът ще бъде покрит.

Петкова каза още, че към 31 август приходите са с 6 милиарда лева повече спрямо същия период на миналата година. По думите й към същата дата разходите за тази година са 57 милиарда лева, като най-голям ръст има в социалните и здравноосигурителните плащания. Увеличение има и при капиталовите разходи, което се дължи на ускорените темпове на реализиране на проекти по ПВУ. По него до момента са разплатени близо 2 милиарда лева, което означава, че проектите се случват, твърди министърът, цитирана от БТА.

Относно приемането на еврото министърът посочи, че кметовете не бива да се притесняват и трябва да успокояват и страховете на хората по места. Според нея въвеждането на новата валута ще донесе по-голяма сигурност и стабилност, по-големи възможности за развитие на бизнеса, по-бърз достъп до финансовите пазари.

Още: Инфлацията, златните ни резерви и пръскането на пари за заплати в МВР и службите: Гуверньорът на БНБ с предупреждение

Новата такса смет

Едва около 73 общини в страната са готови да приложат принципа „замърсителят плаща“ за определяне на размера на такса битови отпадъци, съобщи пред кметовете Петкова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя подчерта, че темата с промяната на такса смет стои много отдавна и срещу страната ни има образувана наказателна процедура. По думите ѝ предстои да бъдат направени анализи за риска от създалата се ситуация и да бъдат взети решения за търсене на изход.

Още: "Много харчихме преди 2025 г.": Сега - приходите растат, разходите - повече

Петкова призова кметовете да засилят събираемостта на старите задължения. Според нея несъбраните вземания достигат около 1 милиард лева. Най-големите суми са за неплатени такса смет, данък превозни средства и този за недвижими имоти. Трябва да съберем една съществена част от тези вземания до края на годината, посочи Петкова.

Тя увери участниците в срещата, че държавата няма да взема от общините преходните остатъци по бюджетите им за тази година. Тя обаче ги призова да планират разумно за какво ще харчат парите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
държавен бюджет бюджетен дефицит Такса смет Теменужка Петкова въвеждане на еврото
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес