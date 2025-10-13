Теменужка Петкова се надява плащанията по ПВУ да покрият бюджетния дефицит

Бюджетното салдо към момента е на дефицит. Това призна министърът на финансите Теменужка Петкова пред участниците в Годишната среща на местните власти в Албена. Тя уточни, че сумите са 3,4 милиарда лева по бюджета и 1,8 милиарда лева по средствата от ЕС. Според нея, когато се изпълнят плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) до края на годината, до голяма степен дефицитът ще бъде покрит.

Петкова каза още, че към 31 август приходите са с 6 милиарда лева повече спрямо същия период на миналата година. По думите й към същата дата разходите за тази година са 57 милиарда лева, като най-голям ръст има в социалните и здравноосигурителните плащания. Увеличение има и при капиталовите разходи, което се дължи на ускорените темпове на реализиране на проекти по ПВУ. По него до момента са разплатени близо 2 милиарда лева, което означава, че проектите се случват, твърди министърът, цитирана от БТА.

Относно приемането на еврото министърът посочи, че кметовете не бива да се притесняват и трябва да успокояват и страховете на хората по места. Според нея въвеждането на новата валута ще донесе по-голяма сигурност и стабилност, по-големи възможности за развитие на бизнеса, по-бърз достъп до финансовите пазари.

Новата такса смет

Едва около 73 общини в страната са готови да приложат принципа „замърсителят плаща“ за определяне на размера на такса битови отпадъци, съобщи пред кметовете Петкова.

Тя подчерта, че темата с промяната на такса смет стои много отдавна и срещу страната ни има образувана наказателна процедура. По думите ѝ предстои да бъдат направени анализи за риска от създалата се ситуация и да бъдат взети решения за търсене на изход.

Петкова призова кметовете да засилят събираемостта на старите задължения. Според нея несъбраните вземания достигат около 1 милиард лева. Най-големите суми са за неплатени такса смет, данък превозни средства и този за недвижими имоти. Трябва да съберем една съществена част от тези вземания до края на годината, посочи Петкова.

Тя увери участниците в срещата, че държавата няма да взема от общините преходните остатъци по бюджетите им за тази година. Тя обаче ги призова да планират разумно за какво ще харчат парите.