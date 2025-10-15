Съюзници от Северна Европа готвят нова помощ за Украйна на стойност стотици милиони евро

Нидерландия ще предостави допълнителен пакет военна помощ за Украйна в размер на 90 милиона евро, насочен към производството на разузнавателни и ударни дронове. Министърът на отбраната Рубен Брекелманс обяви този ход на срещата на военните министри от НАТО в Брюксел, като подчерта необходимостта да се продължи предоставянето на помощ за Киев и да се повишат разходите на диктатора Владимир Путин за пълномащабната му агресия.

Швеция, Норвегия и Дания със съвместен пакет

Междувременно и Швеция е готова да задълбочи военната си подкрепа за Украйна. Министърът на отбраната Пал Йонсон потвърди, че Стокхолм подготвя съвместен пакет от помощи с Норвегия и Дания на стойност 250 милиона евро. Страните са отворени и към допълнителен принос.

Заедно трите държави участват и в инициативата PURL на НАТО за Украйна - съюзниците купуват от САЩ оръжия, които след това се прехвърлят на Киев. Пакетът на Стокхолм, Копенхаген и Осло е общо 500 млн. долара, като към момента са обещани общо около 2 милиарда долара по схемата. Очаква се още днес нови 7 държави да се присъединят и това число да набъбне.

Швеция планира първо да достави на Украйна самолети за радарно разузнаване и ранно предупреждение в подкрепа на операциите с F-16, а също така води активни преговори за евентуално прехвърляне на изтребители "ГрипеН": Швеция отрече, че има официална сделка за изтребители "Грипен" за Украйна.

Всички F-16, обещани от Белгия, отиват в Украйна

Всички изтребители F-16, обещани от Белгия, ще бъдат доставени на Украйна, потвърди министърът на отбраната Тео Франкен в централата на НАТО. Той поясни, че доставката не означава незабавно разполагане, тъй като обучението все още е в ход и отнема време.

„Всички F-16, които обещахме, ще бъдат във вашата страна. Няма съмнение в това“, обърна се той към Украйна.

Страната разполага общо с около 50 изтребителя F-16. След като паркът ѝ бе подновен с F-35, това отключва възможната доставка в посока Киев. Белгия е обещала на Украйна 30 самолета.

