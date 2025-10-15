Войната в Украйна:

Американски генерал каза каква ще е първата цел, която Украйна ще удари с "Томахоук" (ВИДЕО)

15 октомври 2025, 15:02 часа 474 прочитания 0 коментара
Американски генерал каза каква ще е първата цел, която Украйна ще удари с "Томахоук" (ВИДЕО)

Цел номер едно на Украйна (ако получи американските ракети "Томахоук") ще е индустриалната зона "Алабуга". Това заяви пред Fox News американският генерал Джак Кийн, който е бил зам.-началник на обединения щаб на американската армия. "Алабуга" се намира при град Елабуга, в Татарстан, в който живеят около 70 000 души.

Защо там – защото това е основната мощност на Русия за производство и сглобяване на дронове клас "Шахед". Без тези дронове, които Иран даде на режима на Путин в началото на пълномащабната война в Украйна и които Русия разви с различни модификации, руският въздушен терор ще е невъзможен.

"20 000 севернокорейци работят там. Това е центърът на всичко, с което руснаците сега разполагат (като оръжия)", подчерта Кийн. Той е убеден – Украйна ще стреля само по военни цели, не и по цивилни.

Генералът добави и друго – по негово мнение руският диктатор Владимир Путин възприема същата стратегия, както и с Джо Байдън – заплахи за ескалация, дори ядрена война, за да бъдат спрени САЩ да дават по-мощни оръжия на Украйна. "Той спечели срещу Байдън с този блъф – отново и отново. Не мисля, че ще успее с Тръмп", каза Кийн:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: ЕС като пазар за храни, ракети "Томахоук" и "Таурус", горящи руски БТР-и в Донбас: Украйна гледа упорито напред (ОБЗОР - ВИДЕО)

На този фон, американският министър на отбраната Пийт Хегсет се появи в Брюксел за среща с колегите си от страните-членки на НАТО. Хегсет призова всички страни-членки да дадат повече пари за закупуване на американско оръжие за Украйна, по програмата PURL. За пръв път Хегсет идва на среща във формата Рамщайн, който беше създаден с цел оказване практическа помощ на Украйна от всеки желаещ да го стори член на НАТО. Финландският министър на отбраната Анти Хаканен потвърди, че страната му ще се включи

Украйна стига все по-далеч в Русия

Междувременно, украински дронове стигнаха до руската рафинерия "Уфанефтохим" на "Башнефт", която се намира в град Уфа. И пак става въпрос за огромно разстояние – 1400 километра от Украйна, чак в Башкирия. Това е четвъртата атака с дронове там в рамките на около месец:

И още – петролният терминал във Феодосия, Крим, продължава да гори. Сателитни снимки от вчера показват, че поне още 6 резервоара-цистерни са унищожени при втория удар също в рамките на десетина дни, а други 3-4 вероятно са понесли щети. Украинският генщаб уточни, че с двата удара са поразени общо 16 резервоара-цистерни, а вече има твърдения от OSINT анализатори на база сателитни снимки, че са най-малко 17 т.е. цялата източна част на морския нефтен терминал:

Още: Петролното депо във Феодосия пак гори след атака с дронове. Бомбени заплахи срещу влаковете в Украйна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Татарстан Крим Башкирия война Украйна руска рафинерия Томахоук атака с дронове ракети Томахоук Феодосия Алабуга Елабуга Башкортостан Уфанефтохим
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес