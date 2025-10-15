Американски генерал каза каква ще е първата цел, която Украйна ще удари с "Томахоук" (ВИДЕО)

Цел номер едно на Украйна (ако получи американските ракети "Томахоук") ще е индустриалната зона "Алабуга". Това заяви пред Fox News американският генерал Джак Кийн, който е бил зам.-началник на обединения щаб на американската армия. "Алабуга" се намира при град Елабуга, в Татарстан, в който живеят около 70 000 души.
Защо там – защото това е основната мощност на Русия за производство и сглобяване на дронове клас "Шахед". Без тези дронове, които Иран даде на режима на Путин в началото на пълномащабната война в Украйна и които Русия разви с различни модификации, руският въздушен терор ще е невъзможен.
"20 000 севернокорейци работят там. Това е центърът на всичко, с което руснаците сега разполагат (като оръжия)", подчерта Кийн. Той е убеден – Украйна ще стреля само по военни цели, не и по цивилни.
Генералът добави и друго – по негово мнение руският диктатор Владимир Путин възприема същата стратегия, както и с Джо Байдън – заплахи за ескалация, дори ядрена война, за да бъдат спрени САЩ да дават по-мощни оръжия на Украйна. "Той спечели срещу Байдън с този блъф – отново и отново. Не мисля, че ще успее с Тръмп", каза Кийн:
Retired American general Jack Keane who served as Vice Chief of Staff of the United States Army stated that if Tomahawks are transferred to Ukraine, their first target would be the drone production center in Yelabuga, Russia, allegedly staffed by 20,000 North Korean workers. pic.twitter.com/b7BZqnGGXa— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
Още: ЕС като пазар за храни, ракети "Томахоук" и "Таурус", горящи руски БТР-и в Донбас: Украйна гледа упорито напред (ОБЗОР - ВИДЕО)
На този фон, американският министър на отбраната Пийт Хегсет се появи в Брюксел за среща с колегите си от страните-членки на НАТО. Хегсет призова всички страни-членки да дадат повече пари за закупуване на американско оръжие за Украйна, по програмата PURL. За пръв път Хегсет идва на среща във формата Рамщайн, който беше създаден с цел оказване практическа помощ на Украйна от всеки желаещ да го стори член на НАТО. Финландският министър на отбраната Анти Хаканен потвърди, че страната му ще се включи
Pentagon chief arrives in Brussels, urges more weapons for Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025
Pete Hegseth has arrived in Brussels for the NATO defense ministers’ meeting and the Ukraine Defense Contact Group session known as Ramstein.
Upon arrival, he called on NATO allies to allocate more funds to… pic.twitter.com/IQLJYvjfaU
Украйна стига все по-далеч в Русия
Междувременно, украински дронове стигнаха до руската рафинерия "Уфанефтохим" на "Башнефт", която се намира в град Уфа. И пак става въпрос за огромно разстояние – 1400 километра от Украйна, чак в Башкирия. Това е четвъртата атака с дронове там в рамките на около месец:
One of Russia’s largest oil refining centers — the Bashneft-UNPZ refinery in Ufa, which supplies fuel to the Russian armed forces and beyond — has been targeted. Again.— WarTranslated (@wartranslated) October 15, 2025
This is already the fourth attack on Bashkortostan in a month, located 1,400 kilometers from Ukraine. The last… pic.twitter.com/7Qra5vCUmA
This morning, Ukrainian drones struck the Bashneft-Ufaneftekhim oil refinery in Ufa once again. Smoke is visible from afar, and damage assessment is currently underway. pic.twitter.com/nBhY3rVSVN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
This morning, Ukrainian drones struck the Bashneft-Ufaneftekhim oil refinery in Ufa once again. Smoke is visible from afar, and damage assessment is currently underway. pic.twitter.com/nBhY3rVSVN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
И още – петролният терминал във Феодосия, Крим, продължава да гори. Сателитни снимки от вчера показват, че поне още 6 резервоара-цистерни са унищожени при втория удар също в рамките на десетина дни, а други 3-4 вероятно са понесли щети. Украинският генщаб уточни, че с двата удара са поразени общо 16 резервоара-цистерни, а вече има твърдения от OSINT анализатори на база сателитни снимки, че са най-малко 17 т.е. цялата източна част на морския нефтен терминал:
Satellite imagery confirms at least 6 fuel tanks were destroyed in the latest strike on the Feodosia oil depot, with likely damage to 3–4 more due to proximity to fire zones. This second Ukrainian drone attack brings the total number of destroyed or damaged tanks at the site to… pic.twitter.com/n6PqUMG7jR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
Още: Петролното депо във Феодосия пак гори след атака с дронове. Бомбени заплахи срещу влаковете в Украйна (ВИДЕО)