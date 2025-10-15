Войната в Украйна:

15 октомври 2025, 13:56 часа 755 прочитания 0 коментара
Израел: "Хамас" ни върна тяло, което не е на заложник

Израел твърди, че едно от четирите тела, предадени от "Хамас" през нощта на 14 срещу 15 октомври, „не съответства на нито един от заложниците“. Групировката, считана от ЕС и САЩ за терористична, беше задължена да върне всички 48 останали пленници като част от първата фаза на мирния план за Ивицата Газа. Досега са върнати всички 20 живи заложници и телата на други 7.

Кои са останалите три тела, предадени от "Хамас" снощи?

Три тела, предадени снощи, са на Тамир Нимроди, Ейтан Леви и Уриел Барух. Що се отнася до четвъртото, след прегледи в Националния институт по съдебна медицина на Израел е установено, че това не е тяло на нито един от пленниците. ""Хамас" е длъжна да направи всичко необходимо, за да върне телата на загиналите заложници", се казва в официалното израелско изявление.

Според израелските власти четвъртото тяло е на неидентифициран палестинец.

В отговор на забавянията при предаването на телата Израел заплаши да ограничи помощта за Газа и да забави отварянето на граничния пункт "Рафах". Все пак пунктът между палестинския анклав и Египет беше отворен.

Споразумението за прекратяване на огъня отчита, че "Хамас" и други палестински фракции може да не успеят да намерят останките на някои от заложниците преди първоначалния краен срок в понеделник, 20 октомври.

Димитър Радев
