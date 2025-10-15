Войната в Украйна:

Руските бази в Сирия и Башар Асад: За какво разговарят Путин и Ал Шараа (ВИДЕО)

15 октомври 2025, 14:10 часа 522 прочитания 0 коментара
Временният президент на Сирия Ахмед ал Шараа пристигна на работно посещение в Москва, където ще се срещне с президента на Русия Владимир Путин, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес.

Двамата ще обсъдят ситуацията в Сирия и сирийско-руски отношения. Това е първата визита на Ал Шараа в Русия. След срещата на временния сирийски президент с Путин двамата лидери не планират да дадат пресконференция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Путин и Ал Шараа ще обсъдят въпроса за руските военни бази на сирийска територия, заяви още Песков.

Русия има две такива бази в Сирия. Едната е военноморската база в Тартус, а другата е авиобазата Хмеймим. 

Ще предадат ли Башар Асад

На 19 декември миналата година президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е предложила използването на руските военни бази в Сирия за доставка на хуманитарна помощ за населението на тази страна.

На 27 декември представител на руските власти заяви, че новите сирийски власти не смятат в скоро време да разтрогват споразумението за руските бази в Сирия.

Според дипломатически източник Ал Шараа ще поиска от Москва да предаде на властите в Дамаск сваления сирийския президент Башар Асад на Сирия, предаде Франс прес. Башар Асад се намира в Русия, откакто беше свален от власт и избяга от страната, припомня агенцията. Още: Пълно прекратяване на огъня: Правителството и кюрдите се споразумяха в Сирия

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
