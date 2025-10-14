Мъртвите идеи се съживяват на Хелоуин: Първият рекламен фестивал за "мъртви идеи" (ВИДЕО)

Този Хелоуин ще станем свидетели на едно рекламно събитие без прецедент. В деня на мъртвите (31.10) ще се потопим в света на мъртвите идеи - онези, които някога са били отхвърлени, забравени или "погребани", но сега получават втори шанс за живот.

На глобално ниво в сферата на бранд комуникацията ежедневно биват "убивани" милиони идеи. Умъртвяват ги техните автори, клиентите им, юристи, ограничения в бюджета, степента на развитие на технологията и много други. Но това не означава, че концепциите не са добри.

Именно поради тази причина творческият директор на рекламна агенция Mindblow Николай Димов и преподавателят по реклама и творческо мислене от школата "Ум царува" Виктор Минчев създават нов вид рекламен фестивал - "Денят на мъртвите идеи". Неговият слоган е "Едно по-добро място" и ще се проведе в многофункционалната зала "The Steps". В празничния следобед двамата организират изложба с чудесни, но несбъднати идеи, четири лекции и нетуъркинг парти.

"Убиват се потентни, креативни и много готини идеи, които след като биват отхвърлени, в най-добрия случай събират прах на някой компютър", казва Николай и добавя "но те заслужават да бъдат възродени и показани на широката общественост".

Основната цел на двамата млади рекламисти е да намалят броя на "убитите" концепции. Те са поканили за лектори представители на рекламодателите в България, които ще дадат на копирайтърите, дизайнерите и маркетолозите в аудиторията ценни съвети за това как да продават повече от идеите си.

А как се ражда идеята за такова събитие и какво още са подготвили организаторите - вижте в интервюто.