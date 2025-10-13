SuperHosting.BG на 20 години: Много работа, хъс и отговорност (ВИДЕО)

SuperHosting.BG отбелязва 20 години от създаването си, а юбилеят е повече от значим, защото компанията се превърна в синоним на стабилност и доверие. Това доказват самите потребители - повече от 200 000 сайта днес ползват услугите на "СуперХостинг". По този повод в предаването "Студио Actualno" разговаряме с Константин-Кирил Гайдов, управител на компанията. Какви са уроците от тези 20 години, как трябва да отговорим на предизвикателствата на изкуствения интелект и къде България стои на дигиталната карта на Европа?

Отговорност и много работа

Зад успеха винаги стоят много хора, страшно добър екип, който поддържа инфраструктурата, за да могат 200 000 сайта да работят безпроблемно, заяви Гайдов. По думите му не става само с късмет, а отнема много време и усилия на добри професионалисти.

“Отговорността зад тези 200 000 сайта е много голяма. Зад тях стои много голям екип, който се стреми да бъде не само доставчик на услуга, а да е партньор, който помага на клиентите. Да се помага на клиентите и дори когато те не знаят, че имат казус или проблем”, разкри Гайдов. Той каза, че опитът е научил компанията, че не може да се планира всичко, не може да има решения за всеки казус, но пък, от друга страна, ако съвместно се върви в една посока и се мисли по един и същи начин, няма проблем, който в даден момент да не намери и своето решение.

Константин-Кирил Гайдов подчерта още, че изкуственият интелект все по-бързо ще се движи в сферата. “Разбира се, ние също използваме изкуствен интелект в работата си с клиенти и в това да намираме решения. Ако имаш идея сутринта и се чудиш дали можеш да я реализираш, да можеш за десет минути да вдигнеш един уебсайт и да провериш дали твоята идея е окей”, коментира още експертът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.