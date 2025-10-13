Делата-шамари срещу лекари: Понякога има и справедливост (ВИДЕО)

Върховният касационен съд (ВКС) обяви окончателно за незаконосъобразно уволнението на анестезиолога от “Майчин дом“ д-р Елена Георгиева. От 2023 г. в Actualno.com следим темата и ви припомняме, че д-р Георгиева беше уволнена от шефа на болницата проф. Иван Костов, след като самата тя подаде срещу него редица сигнали за корупция, конфилкт на интереси и източване на здравната каса. За пети път от началото на сагата с недоволството в “Майчин дом“ д-р Георгиева е в Студио Actualno. Ето какво каза тя за решението на ВКС, което е окончателно и не подлежи на обжалване:

“Всъщност съм изключително благодарна на ВКС, защото в крайна сметка след толкова години сигнали и разговори, останалите институции не само че не откликнаха и не си свършиха работата.

Шест пъти сменен съдебен състав

Точно обратното – отсъдиха или изобщо ни игнорираха. За първи път една институция в страната свърши работата си до край и отмени решението на Софийски градски съд.

Поведението на тази инстанция беше меко казано странно. Шест пъти сменяха на ръка съдебния състав. Обърнахме се и към Инспектората и помолихме евентуално за мотивацията за шестте смени, включително и защо се наложи да бъдат те ръчни.

Но ми се отговори относно само една от тях. За другите не получих отговор. Включително и не личеше защо се е наложило смяната да бъде ръчна, а не с машината.

Така или иначе, ВКС отсъди, че заповедта, с която се прекратяват трудово-правните ми отношения е незаконосъобразна и ме възстановява на длъжността, която заемах, преди да подпиша допълнителното споразумение за началник на клиниката по анестезиология и интензивно лечение в “Майчин дом“ - анестезиолог – асистент.

Връща се в “Майчин дом“

Предстои да продължи делото с Медицинския университет, което водя, така че предполагам има връзка едното възстановяване с делото.“

Д-р Георгиева каза, че възнамерява да се върне на работното си място в “Мойчин дом“, но не изключи възможността да я уволнят отново. Тя ще заведе и дело срещу проф. Иван Костов за неимуществени вреди.

Припомняме, че проф. Иван Костов заведе дело срещу д-р Георгиева за клевета с иск за 15 000 лв. Съдът обаче изпрати по това дело питане до Съда на ЕС в Люксембург дали става дума за дело-шамар за сплашване на сигналоподател.

